Kars'ta hemşireyi darbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Kars'ta hemşireyi darbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta hemşireyi darbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kars Harakani Devlet Hastanesinde görevli hemşireyi döverek yaraladığı ve hakaretlerde bulunarak tehdit ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

KARS (AA) - Kars Harakani Devlet Hastanesinde görevli hemşireyi döverek yaraladığı ve hakaretlerde bulunarak tehdit ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Harakani Devlet Hastanesi çocuk servisinde tedavi gören oğlunun tıkalı olan burnunun temizlenmesi işlemini beğenmeyerek, doktorun bilgisiyle bu tedaviyi yapan 22 yaşındaki hemşire Enes Safa Yurduöz'ü dövdüğü ve hakaretlerde bulunarak tehdit ettiği iddia edilen baba B.V'yi yakalamak için çalışma başlattı.

B.V, kent merkezine bağlı Soylu köyündeki evinde gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen B.V, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlikçe ifadesi alınan zanlı, "kasten yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından tutuklandı.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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