Kars'ta hedef nüfusun yüzde 45'i Covid-19 aşısı oldu
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Kars'ta hedef nüfusun yüzde 45'i Covid-19 aşısı oldu

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Sağlık

Kars'ta hedef nüfusun yüzde 45'i Covid-19 aşısı oldu Kars'ta korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kars'ta hedef nüfusun yüzde 45'i Covid-19 aşısı oldu

KARS - Kars'ta korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aşı merkezlerinin hizmete girmesiyle birlikte hedef nüfusun yüzde 45'i aşılandı.

Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, kent genelinde oluşturulan 43 sağlık tesisinde aynı anda aşılama yaptıklarını belirtti. Lazoğlu, sağlık ekiplerinin vatandaşların ayağına kadar giderek Covid-19 aşısını yaptıklarını söyledi.

Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, "Sağlık Bakanlığımızın talimatıyla 13 Ocak 2021 tarihinden itibaren ilimizde aşılama çalışmalarına başladık. 43 sağlık tesisimizde aynı anda aşılama hizmetlerine başlamış olduk. Takibinde yaş gruplarının artışıyla beraber ilimizde aşılamak için yeterli derece de çalışma alanı olmasına rağmen biz yine de vatandaşlarımızın ayağına giderek, hatta ilimizdeki belli noktalara aşılama çadırları ve semt polikliniklerini kurduk" dedi.

Hedef nüfusun yüzde 45'i aşıladıklarını ifade eden Lazoğlu, "Kars'ta hedef nüfusunun yaklaşık yüzde 45'ini aşılamış bulunmaktayız. Git gide de bu artış göstermekte, vatandaşlarımızın aşıya talebi oldukça fazla, şuanda ilimizde vatandaşlarımız yaylada olduğu için özellikle yaylalara çıkmış bulunmaktadır. Bundan dolayı da biz yaylara, köylere ve birçok alana ayaklarına kadar giderek aşılama çalışmalarını yürütüyor" diye konuştu.

Kars'ta Covid-19 ile mücadele kapsamında aşılamaya daha hızlı bir ivme kazandırmak için tüm hastanelerde, Toplum Sağlığı Merkezlerini, İlçe Sağlık Müdürlüklerini, Aile Hekimlerini aşılamaya dahil edildi.

Ayrıca aşının ulaşılabilirliğini arttırmak için Kars merkezinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Semt Polikliniğini Aşı Uygulama Merkezi olarak hizmete sunuldu. Kars'ta aşılama çalışmaları devam ederken vatandaşların aşıya talepleri sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırıyor.

Kars'ta hedef nüfusun yüzde 45'i Covid-19 aşısı oldu
Kars'ta hedef nüfusun yüzde 45'i Covid-19 aşısı oldu
Kars'ta hedef nüfusun yüzde 45'i Covid-19 aşısı oldu
Kars'ta hedef nüfusun yüzde 45'i Covid-19 aşısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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