Kars'ta hayvanseverlerin katkılarıyla toplanan mamalar kedi ve köpeklere dağıtıldı
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Kars'ta hayvanseverlerin katkılarıyla toplanan mamalar kedi ve köpeklere dağıtıldı

15.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:57
Kars'ta hayvanseverlerin katkılarıyla toplanan mamalar kedi ve köpeklere dağıtıldı

Kışın çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyada hayvanseverlerin katkılarıyla toplanan mamalar, sokak köpekleri ve kediler için çeşitli noktalara bırakıldı.

Kışın çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyada hayvanseverlerin katkılarıyla toplanan mamalar, sokak köpekleri ve kediler için çeşitli noktalara bırakıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

Hayvansever Türkü Doğa'nın açtığı "Soğuk Patiler" isimli sosyal medya ve kumbara hesabı sayesinde, yurdun dört bir yanından kente mama gönderildi. Doğa, mamaları, arkadaşlarıyla mahalle mahalle gezerek sokak köpekleri ve kedilere dağıttı.

Türkü Doğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış ilçesinde kışın sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını söyledi.

Vatandaşların desteğiyle sokak hayvanlarını beslediklerini anlatan Doğa, "Baktığım hayvanların da resmini sosyal medyada paylaşıyorum. Böylelikle daha fazla insana ulaşmış oluyorum. İnsanlar da gördükçe bana destek oluyor. Mama bağışında bulunuyor. Ben de bu şekilde hayvanlara yardım ediyorum." dedi.

Doğa, sahipsiz hayvanlar için ilçeye barınak yapılmasını isteyerek, "Sarıkamış'ta kış çok soğuk ve zor oluyor. Bir köpek 7-8 yavru verebiliyor. Fakat bunlardan sadece 1-2'si yaşıyor." diye konuştu.

Zeynep Büşra Kurtuluş ise Sarıkamış'taki birçok noktaya sokak hayvanları için yiyecek bıraktıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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