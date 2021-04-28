Kars'ta Hayvan Pazarı Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı
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Kars'ta Hayvan Pazarı Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı

Kars'ta Hayvan Pazarı Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kars'ta Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hayvan Pazarı kapatıldı.

Kars'ta Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hayvan Pazarı kapatıldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığı'nda toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu salgınla mücadele kapsamında insan sirkülasyonun salgın riskine bağlı olarak kent genelinde bulunan tüm Hayvan Pazarı'nın faaliyetlerine ikinci bir emre kadar durdurulma karar verildi.

Kars İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 26, 27 ve 72 inci maddelerine istinaden Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında toplandı. Toplantıda bir takım kararlar alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararlar şöyle sıralandı.

1.İnsan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına/azaltılmasına yönelik olarak; ilimiz genelinde bulunan hayvan pazarlarının (hayvan satış yerlerinin/alanlarının) faaliyetlerine ikinci bir emre kadar; ara verilmesine, söz konusu alanlara hayvan girişlerine kesinlikle müsaade edilmemesine,

2.Yukarıda belirtilen ve daha önceki alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uymayanlar veya aykırı hareket edenlerin, takip ve denetiminin genel kolluk kuvvetleri (İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birim ve birlikleri), yerel yönetimler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca (İl/Mahalle Salgın Denetim Ekipleri) koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,

3.İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararları ihlallerde her ihlalde ayrı ayrı olmak üzere;

a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 860,00 TL ile 3.469,00 TL arasında,

b. Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 427,00 TL,

idari para cezası uygulanmasına,

c. Konusu suç teşkil eden davranışların; Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir." - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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