Kars'ta hayvan otlatma kavgasında av tüfeğiyle vurulan besici öldü
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Kars'ta hayvan otlatma kavgasında av tüfeğiyle vurulan besici öldü

Kars'ın Kağızman ilçesinde hayvan otlatma kavgasında av tüfeğiyle vurulan besici hayatını kaybetti.

23.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:50
Kars'ta hayvan otlatma kavgasında av tüfeğiyle vurulan besici öldü

'ın ilçesinde hayvan otlatma kavgasında av tüfeğiyle vurulan besici hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kuloğlu köyünde merada hayvan otlatan besicilerden Selahattin Göngör (60) ile C.D'nin hayvan sürülerinin birbirine karışması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.D. tarafından av tüfeğiyle ateş edilen Göngör, olay yerinde hayatını kaybetti.

Göngör'ün cesedi, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri köyde güvenlik tedbiri alırken, C.D'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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