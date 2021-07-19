Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı
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Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Boyalı köyünde iki grup arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma, tarafların ilçe merkezinde karşılaşmasıyla kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafları ayırdı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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