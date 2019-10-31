Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 11 yaralı

31.10.2019 23:50

Kars'ın Kağızman ilçesinde iki köyün sakinleri arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Böcüklü ve Şaban köyü çobanları arasında arazide hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve köylülerin de dahil olmasıyla çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede karşılaşan köylüler arasında yeniden başlayan tartışma, bir süre sonra sopalı kavgaya dönüşünce çıkan arbedede 7 kişi daha yaralandı.

Kavga, jandarma ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Yaralananların hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, köylülerin hastanedeki kavgası vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA