Kars'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 17 kişi yakalandı - Haberler
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Kars'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 17 kişi yakalandı

Kars'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 17 kişi yakalandı
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta örgüt kurup hayvan hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 17 zanlı gözaltına alındı.

ARPAÇAY, KARS (AA) - Kars'ta örgüt kurup hayvan hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 17 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arpaçay ilçesinde hayvan hırsızlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonla hayvan hırsızlığı yapmak için örgüt kurduğu iddia edilen 17 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde "bomba arama" köpekleriyle yapılan aramada, 1 kalaşnikof, G-1 piyade tüfeği, ruhsatsız 3 tabanca ve 9 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 3 dürbün, 2 kelepçe, 5 el telsizi, silahlara ait 17 şarjör ile 575 mühimmat ele geçirildi.

El konulan silahlar, incelenmek üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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