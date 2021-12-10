Kars'ta hayvan hırsızlığı yapan suç örgütünün 2 üyesi tutuklandı

ARPAÇAY, KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde, hayvan hırsızlığı yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince ( Jasat ), Arpaçay ilçesinde suç örgütü kurup hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 17 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden suç örgütü elebaşı olduğu belirtilen S.T ile O.I. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arpaçay'da JASAT'ın dün yaptığı eş zamanlı operasyonda yakalanan 17 kişinin ev ve iş yerlerindeki aramada, kalaşnikof ve G-1 piyade tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 3 dürbün, 2 kelepçe, 5 el telsizi ve silahlara ait 17 şarjör ile 575 mühimmat ele geçirilmişti.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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