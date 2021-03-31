Kars'ta hayvan hırsızlığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Kars'ta hayvan hırsızlığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta hayvan hırsızlığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kars'ta hayvan hırsızlığına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta hayvan hırsızlığına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte 2019-2020 yılları arasında meydana gelen ve soruşturması devam eden büyükbaş hayvan hırsızlıkları ile kayıp hayvan olaylarının aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma yapıldı.

Ekipler bu kapsamda hayvan hırsızlığı olayına karıştığı belirlenen 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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