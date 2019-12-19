Kars'ta hayvan hırsızlığı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde hayvan hırsızlığı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde hayvan hırsızlığı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Telek köyünde ahırlardan 5 hayvan çalındığını fark eden köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada çalınan 3 hayvan, merkeze bağlı Bayraktar köyünde G.G, ve T.G'nin ahırında bulundu.
El konulan 3 büyükbaş hayvan, sahiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.