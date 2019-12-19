Kars'ta hayvan hırsızlığı
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Kars'ta hayvan hırsızlığı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde hayvan hırsızlığı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

19.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:36
Kars'ta hayvan hırsızlığı

'ın ilçesinde hayvan hırsızlığı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Telek köyünde ahırlardan 5 hayvan çalındığını fark eden köylüler, durumu ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada çalınan 3 hayvan, merkeze bağlı Bayraktar köyünde G.G, ve T.G'nin ahırında bulundu.

El konulan 3 büyükbaş hayvan, sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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