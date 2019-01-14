Kars'ta Havaya Serpilen Sıcak Su Bir Anda Buz Oldu

Doğu Ekpresiyle Kars'a gelen bir grup genç, eksi 20 derece soğukta sucuk ekmek yedi, gitar ve bağlama çalıp gönüllerince eğlendi. Havaya serpilen sıcak su ise bir anda buz oldu.

Doğu Ekspresiyle Kars'a gelenler Çıldır, Gölü ve Ani Ören Yerini gezdikten sonra soluğu Ordu Caddesi'nde Kahve 6 da alıyor. Buraya gelen misafirler, soğuk hava içerisinde ateş yanan bidonun etrfaında toplanıyor. Sucuk ekmek yiyor, yanlarında getirdikleri enstürmantelleri çalarak gece geç saalere kadar eğleniyor.

"Sıcak su hava da buz oldu"

Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta bir vatandaş ise soğuk havada elindeki marşabaya doldurduğu kaynamış suyu havaya septi. Sıcak su bir anda buz ve buhar olup uçtu. Vatandaşın sıcak su denemesi havanın ne kadar soğuk olduğunu bir kez daha gösterdi.

Gece geç saatlere kadar süren eğlence daha sonra vatandaşların bölgeden ayrılmasıyla son buldu. Doğu Eksğresiyle gelen misafirler kaz etinin yanında sucuk ekmek yemeyi de ihmal etmiyor. - KARS

Kaynak: İHA