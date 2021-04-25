Kars'ta havaların ısınmasıyla doğada renk cümbüşü yaşanıyor

Kars'ta havaların ısınmasıyla canlanan doğada çiçekler, kuşlar ve yaban hayvanları renkli görüntüler oluşturuyor.

Kars'ta havaların ısınmasıyla canlanan doğada çiçekler, kuşlar ve yaban hayvanları renkli görüntüler oluşturuyor.

Kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle "Göl Su Projesi" kapsamında hayata geçirilen Kars Barajı yeni misafirleriyle şenlendi.

Su seviyesinin yükselmesiyle baraja karabatak, balıkçıl, angıt, yeşil başlı ördek gibi bir çok kuş türü gelmeye başladı.

Sarıçam ormanlarıyla kaplı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de uzun geçen kışın ardından doğa canlandı.

Kuluçka dönemi için dönen göçmen kuşların sulak alanlarda geçindiği, çiğdem çiçeklerinin açtığı ilçede, çitfçiler de tarım arazilerini sürmeye başladı.

Kağızman ilçesinde ise çiçeklerle beyaza bürünen kayısı ağaçları görsel şölen sundu.

Kent sakinlerinden Fatih Taş, Kars'ta bahar ayında bir çok renk tonunu bir arada görmenin mümkün olduğunu ifade ederek, "Havaların ısınmasıyla açan çiçekler, kuşlar seyrine doyum olmayan güzellikler ortaya koyuyor. Doğa tüm güzellikleriyle insanın ruhunu dinlendiriyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik