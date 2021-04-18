Kars'ta havalar ısınınca meralar şenlendi
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Kars'ta havalar ısınınca meralar şenlendi

Kars'ta havalar ısınınca meralar şenlendi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ta besiciler, havaların ısınmasıyla hayvanlarını meralarda otlatmaya başladı.

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Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ta besiciler, havaların ısınmasıyla hayvanlarını meralarda otlatmaya başladı.

Sarıkamış ilçesinde çetin geçen kışın ardından havaların ısınmasıyla açan çiçekler, yaylalarda renk cümbüşü oluşturdu.

Karların erimesiyle Keklik Vadisi'ndeki dereler coştu, angutlar üremek için sulak alanlara geldi. Bölgede hayvancılık yapan çiftçiler de hayvanlarını meralarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadı.

Bozat köyündeki besicilerden Selami Şenol, AA muhabirine, bu sene kışın uzun ve sert geçtiğini söyledi.

Hayvanların uzun bir süredir ahırlarda kaldığını belirten Şenol, "Geçen seneye göre koyunlarımızı meralara geç çıkardık. Çok kar yağdı, soğuk hava uzun süre devam etti. Şu anda koyunları otlatıyoruz. Fazla ot çıkmamış ama idare ediyoruz." dedi.

Kağızman ilçesinde de çiçek açan kayısı ağaçları güzel görüntülere sahne oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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