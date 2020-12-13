Kars'ta hava ulaşımına sis engeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kars'ta hava ulaşımına sis engeli

13.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:12
Kars'ta hava ulaşımına sis engeli

Kars'ta etkili olan sis nedeniyle İstanbul-Kars seferi iptal edildi.

Kars'ta etkili olan sis nedeniyle İstanbul-Kars seferi iptal edildi.

Kentte, dün geceden itibaren başlayan ve zaman zaman yoğunlaşan sisin görüş mesafesini düşürmesi hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Sis yüzünden İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havaliman'ından Kars Harakani Havaliman'ına yapılması planlanan İstanbul-Kars seferi gerçekleştirilmedi.

Bu sefer dışında Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Kars Harakani Havalimanı'na saat 13.05'te inmesi planlanan THY7090 sefer sayılı uçağın sis nedeniyle saat 14.05'te inmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

İlgili Haberler

Yoğun sis Iğdır-Kars kara yolunda ulaşımı aksattı
Yoğun sis Iğdır-Kars kara yolunda ulaşımı aksattı
Engelsiz ulaşım asistanı ile ulaşımda engel kalkıyor
Engelsiz ulaşım asistanı ile ulaşımda engel kalkıyor
Kulu'da trafiğe sis engeli
Kulu'da trafiğe sis engeli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Samatta Erol Bulut Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta hava ulaşımına sis engeli - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 13:12:30. #1.14#
title