: Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceye düştü

18.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:34

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 27 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sıfırın atlında 27 dereceye düştüğü kentte, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu ilde Kars Çayı tamamen dondu.

Sarıkamış ilçesinde de ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Kaynak: AA

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