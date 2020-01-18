Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceye düştü
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Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceye düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 27 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

18.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:34
Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceye düştü

'nde, gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 27 dereceyle 'ta ölçüldü.

Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sıfırın atlında 27 dereceye düştüğü kentte, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu ilde Kars Çayı tamamen dondu.

Sarıkamış ilçesinde de ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceye düştü
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