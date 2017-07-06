Kars'ta Hava Destekli Operasyonda 7 Terörist Ölü

KARS'ın Kağızman İlçesi'nde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 7 terörist öldürüldü.



Vali Rahmi Doğan, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman İlçesi Çemçe Sesveren Vadisi'nde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine bugün 06.30'da operasyon başlatıldığını söyledi. Düzenlenen operasyonun hava destekli olduğunu ifade eden Vali Doğan, "Çemçe Sesveren Vadisi'nde 7 kişilik terörist gruba sabah saatlerlerinde yapılan hava operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri bölgede arama ve tarama faaleyitlerini aralıksız sürdürüyor" diye konuştu. - Kars