Kars'ta hastanede tartıştığı yeğeni tarafından silahla vurulan kişi öldü
Kars'ın Kağızman ilçesinde hastanede tartıştığı yeğeni tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Kars'ın Kağızman ilçesinde hastanede tartıştığı yeğeni tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Karabağ köyünde yaşayan Ahmet D. ile amcası Mehmet D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma köy sakinlerinin araya girmesiyle sonlandırıldı.
Kağızman Devlet Hastanesinde kantin işleten Mehmet D, hastanede yeğeni Ahmet D. ile yeniden tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda yeğeni tarafından hastane koridorunda silahla vurulan Mehmet D. hayatını kaybetti.
Mehmet D'nin cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.
Ahmet D. polise teslim oldu.