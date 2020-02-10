Kars'ta hastanede tartıştığı yeğeni tarafından silahla vurulan kişi öldü
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Kars'ta hastanede tartıştığı yeğeni tarafından silahla vurulan kişi öldü

Kars'ın Kağızman ilçesinde hastanede tartıştığı yeğeni tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

10.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:42
Kars'ta hastanede tartıştığı yeğeni tarafından silahla vurulan kişi öldü

'ın ilçesinde hastanede tartıştığı yeğeni tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

köyünde yaşayan Ahmet D. ile amcası Mehmet D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma köy sakinlerinin araya girmesiyle sonlandırıldı.

Kağızman Devlet Hastanesinde kantin işleten Mehmet D, hastanede yeğeni Ahmet D. ile yeniden tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda yeğeni tarafından hastane koridorunda silahla vurulan Mehmet D. hayatını kaybetti.

Mehmet D'nin cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Ahmet D. polise teslim oldu.

Kaynak: AA
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