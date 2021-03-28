Kars'ta hasta almaya giderken devrilen ambulanstaki acil tıp teknisyeni yaralandı
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Kars'ta hasta almaya giderken devrilen ambulanstaki acil tıp teknisyeni yaralandı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta hasta almaya giderken devrilen ambulanstaki acil tıp teknisyeni yaralandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde hasta almaya giden ambulansın devrilmesi sonucu acil tıp teknisyeni yaralandı.

Yol kenarında bıraktığı bisiklet hayatını kurtardı
Yol kenarında bıraktığı bisiklet hayatını kurtardı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde hasta almaya giden ambulansın devrilmesi sonucu acil tıp teknisyeni yaralandı.

Hasta olduğu ihbarı üzerine Koçköy köyüne giden Çağlar A. idaresindeki 36 AAE 179 plakalı ambulans, buzlanan yoldan çıkarak devrildi.

Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Kazada yaralanan acil tıp teknisyeni Ersin Derindere hastaneye kaldırıldı.

Derindere'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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