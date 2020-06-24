Kars'ta hareket halindeki otomobil yandı
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Kars'ta hareket halindeki otomobil yandı

Kars'ta hareket halindeki otomobil yandı Kars'ta seyir halindeyken altından alevler çıkan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

24.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:13

Kars'ta hareket halindeki otomobil yandı

KARS - Kars'ta seyir halindeyken altından alevler çıkan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kars İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki seyir halindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Otomobilini durduran sürücü araçtan çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri olaya müdahale ederek otomobili söndürdü. Kullanılamaz hale gelen otomobilin neden yandığı araştırılırken, olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, otomobilin altından çıkan alevler ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yer alıyor.

Kars'ta hareket halindeki otomobil yandı

Kaynak: İHA

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