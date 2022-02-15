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Kars'ta hareket halindeki midibüs yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kars'ta hareket halindeki midibüs yandı

Kars'ta hareket halindeki midibüs ateş alarak yandı.

Kars'ta hareket halindeki midibüs ateş alarak yandı. Midibüste bulunan 2'si çocuk 8 kişi midibüsten hemen inerek yanmaktan son anda kurtuldu.

Kars'ta Artvin'e gitmekte olan bir firmaya ait midibüs, Susuz ilçesine bağlı İncesu köyü mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Sürücü aracı hemen durdurarak yolcuların tahliye olması sağladı.

Durum jandarma ve itfaiyeye bildirildi. Bir anda alev topuna dönen midibüs cayır cayır yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen midibüs, tamamen kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan olayla ilgili jandarma tahkikat başlattı. - KARS

Kars'ta hareket halindeki midibüs yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Midibüs, Artvin, Kars, 3. Sayfa, Haberler

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