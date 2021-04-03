Kadın yolcuya "Kucağıma mı alayım?" diyen halk otobüsü şoförüne cinsel taciz suçundan dava açıldı
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Kadın yolcuya "Kucağıma mı alayım?" diyen halk otobüsü şoförüne cinsel taciz suçundan dava açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kadın yolcuya 'Kucağıma mı alayım?' diyen halk otobüsü şoförüne cinsel taciz suçundan dava açıldı

Kars'ta yolcusuna "Kucağıma mı alayım?" diyen halk otobüsü şoförü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı.

Kars'ta bazı basın yayın organlarında yer alan 'Hamile kadın ile şoförün 'yavaş hareket etme' tartışması' başlıklı haber üzerine Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cinsel taciz' olayı ile ilgili Cumhuriyet Caddesi üzerinde özel halk otobüsüne yolcu olarak binen bir bayan şahıs, otobüs şoförünün kapısını kapatmadan otobüsü hareket ettirmesi neticesi otobüs içerisinde kapıya çarptığını, hamile olduğundan dolay yavaş hareket ettiğini, otobüs şoförüyle sözlü tartıştıklarını, şoförün kendisine hitaben 'kucağıma mı alayım' demesi üzerine otobüs şoföründen şikayetçi olduğunu beyan eden kadının ihbarı üzerine, Cumhuriyet Savcılığı'nca 'Cinsel Taciz' suçundan tahkikat başlatılmıştır" denildi.

HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

Yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevli ekiplerince yapılan araştırmalarda olayın şüphelisi otobüs sürücüsünün tespit edilerek, yakalandığı ve hakkında şüpheli olarak yasal işlem yapıldığına dikkat çekildi.

MASKE CEZASI DA KESİLDİ

Açıklamada ayrıca şüpheli sürücünün otobüs içerisinde maske takamadığının tespit edilmesi nedeniyle de 900 TL idari para cezası uygulandığına da yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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