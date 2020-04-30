Kars'ta HAK-İŞ'ten 1 Mayıs açıklaması
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Kars'ta HAK-İŞ'ten 1 Mayıs açıklaması

İŞ Kars İl Başkanlığı, dünyayı tehdit eden Korona virüs salgından dolayı 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları kapsamında basın açıklaması yaptı.

Kars'ta HAK-İŞ'ten 1 Mayıs açıklaması
30.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:58

HAK-İŞ Kars İl Başkanlığı, dünyayı tehdit eden Korona virüs salgından dolayı 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları kapsamında basın açıklaması yaptı.

HAK -İş Kars İl Başkanı Barış Üstebay, 1 Mayıs'ın emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu hatırlattığı basın açıklamasında, Korona virüs salgını nedeni ile kitlesel kutlama imkanı olmasa da, 1 Mayıs'ta, ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olacakları belirtti.

Üstebay, 4 sendika üyesi ile birlikte Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanındaki park alanında sosyal mesafeyi koruyarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

HAK - İş Kars İl Temsilcisi Barış Üstebay burada yaptığı basın açıklamasında, "Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. HAK-İŞ olarak; 23 Nisan'da Milli Mücadelemizin 100. Yılını tüm teşkilatımız ve emekçilerimiz ile İstiklal Marşımızı okuyarak büyük bir coşkuyla kutladık. Yine aynı gece başlayan rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslamalemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından grup bölgeden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Manşet

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