Son dakika gündem: Kars'ta hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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Son dakika gündem: Kars'ta hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

18.10.2020 01:19 | Son Güncelleme: 18.10.2020 01:43

Son dakika gündem haberi... Kars'ın Selim ilçesinde hafif ticari aracın traktörün römorkuna çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kars'ın Selim ilçesinde hafif ticari aracın traktörün römorkuna çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Selçuk Güneş idaresindeki 09 R 4837 plakalı hafif ticari araç, Katranlı köyü yolunda karşı yönden gelen Fatih Cangök'ün kullandığı 36 AB 224 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Kazada sürücü Güneş'in yanı sıra aynı araçtaki Ünal ve Burak Güneş ile Ünal Polat ağır yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Selçuk ve Burak Güneş müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Son dakika gündem: Kars'ta hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika gündem: Kars'ta hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika gündem: Kars'ta hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika gündem: Kars'ta hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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