Kars'ta güvenlik uygulamaları sürüyor
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Kars'ta güvenlik uygulamaları sürüyor

Kars'ta güvenlik uygulamaları sürüyor
01.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:30

Kars'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 2 bin 300 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Kars'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 2 bin 300 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 20 yaş altı 11 kişiye 4 bin 312 lira para cezası kesildi.

Korona virüs salgınının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlerin denetlenmesi amacıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020-5)" kapsamında Kars Emniyet Müdürlüğü'nce il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı güvenlik uygulaması yapıldı.

Yapılan güvenlik uygulamasında 2 bin 300 kişi GBT sorgulaması yapılırken, 20 yaş altı 11 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince toplamda 4 bin 312 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, sosyal mesafe kuralına uymayan 9 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince toplamda 3 bin 528 TL ceza kesildi.

Uygulamada, bin 45 umuma açık yer kontrol edildi. Bin 124 araç sorgulandı, 3 araca toplamda 708 TL para cezası uygulandı. - KARS

Kaynak: İHA

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