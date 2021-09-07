Kars'ta 'Güvenli okul, güvenlik gelecek' toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta 'Güvenli okul, güvenlik gelecek' toplantısı yapıldı

Kars'ta 'Güvenli okul, güvenlik gelecek' toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta 'Güvenli Okul, Güvenlik Gelecek' toplantısı yapıldı.

Kars'ta 'Güvenli Okul, Güvenlik Gelecek' toplantısı yapıldı.

Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlık etti.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Alay Komutanı Kd. Albay Hıdır Ayçiçek ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında okullar ve çevresinde uygulanacak sağlık, güvenlik, ulaşım tedbirleri masaya yatırıldı.

'Güvenli Okul Güvenlik Gelecek' toplantısında Vali Öksüz, ilgili birimlerle okulların çevresinde alınacak tedbirleri konuştu. Alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Toplantı karşılıklı fikir alış verişiyle son buldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla birlikte kaldığı konteynerde ölü bulundu
Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla birlikte kaldığı konteynerde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Mansur Yavaş Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Deniz Akkaya Derya Baykal
Spor Max Meyer Ali Öztürk Samet Aybaba Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kars'ta 'Güvenli okul, güvenlik gelecek' toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 10:14:49. #1.16#

title