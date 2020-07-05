Kars'ta gün batımı
Gün batımı Gün batımında fotoğraf çektiren vatandaşlar Gün batımı manzaras KARS - Kars'ta sulama projesi kapsamında yapılarak su tutulan ve geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan, Çamçavuş mevkisindeki Kars Baraj gölü, gün batımında güzel görüntüler oluşturdu.
05.07.2020 21:11 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:30
Gün batımı
Gün batımında fotoğraf çektiren vatandaşlar
Gün batımı manzaras KARS - Kars'ta sulama projesi kapsamında yapılarak su tutulan ve geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan, Çamçavuş mevkisindeki Kars Baraj gölü, gün batımında güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA