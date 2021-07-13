Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı
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Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars'ta mahalleye inen bozayıyı görüntülemeye çalışan kişinin, ayının kovalaması sonucu düşerek yaralandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars'ta mahalleye inen bozayıyı görüntülemeye çalışan kişinin, ayının kovalaması sonucu düşerek yaralandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıkamış ilçesinin Tepe Mahallesi'ndeki TOKİ konutları arasında gezen bir bozayıyı gören Gürsel Boztoprak, ayının yiyecek arayışını cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye çalıştı.

Boztoprak, bu sırada ayının kovalaması sonucu düşerek yaralandı. Çevredekilerin korkutmasıyla ayı ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Gürsel Boztoprak, AA muhabirine, bozayıların son zamanlarda ilçe merkezinde sıkça görüldüğünü söyledi.

Bozayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştığını ifade eden Boztoprak, "Arkadaşlar ayının görüntüsünü çekiyordu, ben de çekmeye başladım. Bu arada ayı huylandı ve aniden saldırıya geçti. Ben de kaçarken düştüm, kaburgamı kırdım. Tabi yaban hayvanı sinsice yaklaştı, ne yapacağı belli olmuyor. Bozayılara insanların fazla yaklaşmaması, daha dikkatli olması lazım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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