Kars'ta gölete giren genç boğuldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gölete giren genç boğuldu.
19.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:28
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gölete giren genç boğuldu.
İlçeye bağlı Mescitli köyünde yaşayan Çağlar Aygün (17), Düzmeşe mevkisinde hayvanlarını otlattığı sırada hayvanların su içmesi için yapılan gölete girdi.
Aygün'ün yaklaşık 2 metre derinliğindeki göletten çıkamadığını gören çevredeki çocuklar, köylülere haber verdi. Olay yerine gelen köylüler, Aygün'ün cesedini sudan çıkararak Sarıkamış Devlet Hastanesine götürdü.
Ceset, otopsi yapılmak üzere Kars Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA