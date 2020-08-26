Kars'ta gökyüzü kızıla büründü
- Kars'ta gökyüzü kızıla büründü Kars'ta akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görenleri şaşırttı.
26.08.2020 09:34 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:39
- Kars'ta gökyüzü kızıla büründü
KARS - Kars'ta akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görenleri şaşırttı.
Kars Çevre Yolu'nda gün batımı sırasında ortaya çıkan kızıllığı gören vatandaşlar oluşan manzaranın tadını çıkarttı.
Kentte gün batımında bulutlarda meydana gelen kızıllık, kartpostallık görüntülere ortaya çıkardı. Gökyüzündeki kızıllık kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA