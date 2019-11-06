06.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:56

- Kars'ta gökyüzü kızıla büründü

KARS - Kars'ta gökyüzü kızıla büründü. Kent merkezinde oluşan manzara kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta kar yağışının ardından gökyüzünün de rengi değişti. Gün batımından sonra gökyüzü kızıla bürünüyor. Gökyüzünün kızıla bürünmesi ortaya eşsiz güzellikler çıkarıyor. Dikme Köyü Demir Tren Yolu köprüsü ile ve kent merkezinin kızıla bürünmesi görenleri de mest ediyor.

Kaynak: İHA