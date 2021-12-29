Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 21 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 21 kişi yakalandı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda Afganistan uyruklu 21 kişi gözaltına alındı.

KARS (AA) - Kars'ta düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda Afganistan uyruklu 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenleri para karşılığında barındırdığı, sahte kimlik ve belge sağladığı ve başka illere nakillerini yaptığı öne sürülen Afganistan uyruklu 21 kişi yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 21 kişi yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 21 kişi yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 21 kişi yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 21 kişi yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 21 kişi yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 21 kişi yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 21 kişi yakalandı

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title