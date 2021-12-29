Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 21 kişi yakalandı

KARS (AA) - Kars'ta düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda Afganistan uyruklu 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenleri para karşılığında barındırdığı, sahte kimlik ve belge sağladığı ve başka illere nakillerini yaptığı öne sürülen Afganistan uyruklu 21 kişi yakalandı.