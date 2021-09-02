Kars'ta girişimci kadınların el emeğiyle hazırladığı yöresel ürünler satışa sunuldu
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Kars'ta girişimci kadınların el emeğiyle hazırladığı yöresel ürünler satışa sunuldu

Kars'ta girişimci kadınların el emeğiyle hazırladığı yöresel ürünler satışa sunuldu
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Kültür Sanat

Kars'ta kadın girişimcilerin el emeğiyle hazırladığı kete, kaşar ve bal gibi yöresel ürünler sergide satışa çıkarıldı.

Kars'ta kadın girişimcilerin el emeğiyle hazırladığı kete, kaşar ve bal gibi yöresel ürünler sergide satışa çıkarıldı.

Kentte Kağızman Yöresel Ürünler Kadın Girişimci Üretimi ve İşletme Kooperatifi, Cilavuz Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 4K Kars Kadınları Kalkındırma Kooperatifinde çalışan üye kadınlar, GAMP Konağı yanındaki alanda açılan sergide, kete, Kağızman elması, erişte, kaşar, bal gibi yöresel ürünler, vatandaşların beğenisine sundu.

Sergi açılışına Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve vatandaşlar katıldı.

Kars Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey, AA muhabirine kadın girişicilerin bölge ve aile ekonomisine kaktı sunmak için bu gibi çalışmalara her zaman destek verdiklerini söyledi.

Bugün açılan sergiyle ürünlerin tanıtımını yaparak daha fazla satış planladıklarını ifade eden Beyribey, "Burada kadın girişimciler açtıkları stantlarda kendi ürettikleri ürünleri sergiliyorlar. Sergi akşama kadar devam edecek, burayı ziyaret eden vatandaşlar ürünlerden satın alabilirler. Her zaman kadın girişimcileri destekliyoruz. Bakanlığımız tarafından her yıl projeler açıklanıyor, projelerde hibeler destekler veriliyor, bu desteklerden de faydalanması için kadın kooperatiflerimize bilgiler aktarıyoruz." dedi.

4K Kars Kadınları Kalkındırma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Zühal Okşak ise kurdukları kooperatifle yöresel ürünler üretip sattıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar aslında hep ürün yapardı ama pazar alanı bulamadıkları için satamıyorlardı, kooperatif sayesinde yaptıkları ürün sayesinde para kazanmış oluyorlar. Kooperatifte, erişte, kete, pişi, domates sosları, bunları yapıp üretiyorlar. Hedeflerimize çalışarak, daha fazla üreterek ulaşmaya çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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