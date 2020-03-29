Kars'ta giriş çıkışlar kontrol altında Kars'ta giriş çıkışlar kontrol altında Polis güvenlik uygulamalarını artırdı Koronavirüs ile mücadele kapsamında otobüs seferlerine uygulanan yasağın başlamasıyla birlikte Kars'ın giriş çıkışları kontrol altına alındı.

Kars'ta giriş çıkışlar kontrol altında

Polis güvenlik uygulamalarını artırdı

KARS - Koronavirüs ile mücadele kapsamında otobüs seferlerine uygulanan yasağın başlamasıyla birlikte Kars'ın giriş çıkışları kontrol altına alındı. Kentte trafik araçlarına ise üzerinde 'evde kal' yazılı ışıklı tabela monte edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa kentin giriş ve çıkışlarında koronavirüs denetimi yapıldı.

Durdurulan araçta sağlık ekipleri araçtakilerin ateşini ölçtü. 37-38 derece ateşi olan vatandaşlar bir süre bekletildi ve yeniden ateşi ölçüldü. Ateşi 36 dereceye düşen vatandaşlar yollarına devam etti. Sağlık ekipleri sürücülere ve yolculara 14 kuralı hatırlatarak uyması gerekenleri anlattı.

Güvenlik güçleri ise sürücülere gidecekleri istikameti sorarak, acil ihtiyaçlar halinde sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan kentin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerinin sürekli uygulama yapacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA