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Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat

Kars'ta gerçeği aramayan tatbikat, bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralanan 23 kişinin hastaneye intikalleri gerçeği aratmadı.

Kars'ta gerçeği aramayan tatbikat, bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralanan 23 kişinin hastaneye intikalleri gerçeği aratmadı.

Kars'ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 112 Acil Servis ve Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından ortaklaşa düzenlenen tatbikatta ekiplerin mücadelesi dikkat çekti.

Tatbikatta, senaryo gereği 5 katlı bir binada doğalgaz patlaması sonucu meydana gelen olayda 23 kişi yaralandı. Durum, UMKE, AFAD, 112 Acil Servis'e bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ivedilikle patlamanın olduğu binaya intikal etti. Patlamadan dolayı yaralanan 2 ağır 23 kişi ambulanslarla KAÜ Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların KAÜ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne nakledileceği 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nden bildirildi. Operasyon Şefi Doç. Dr. Turgut Dolanbay, konuyla ilgili ekipleri personeli bilgilendirdi. Hastane personeli gerekli ekipmanlarla Acil Servis'te toplanarak olayla ilgili planlama yaptı.

Daha sonra ambulanslarla hastaneye getirilen vak'alar, Alan Sorumlusu Turgut Dolanbey, tarafından Yeşil Alandaki diğer hastaların müşahede odalarına veya en yakın kliniklere nakledilmesi sağlandı. 112 ambulanslarıyla gelen vak'alar ilgili birimlerde müdahale edilerek tedavi altına alındı. Durumları ağır olan 2 kişi ise Erzurum'a sevk edildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan KAÜ, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Doç. Dr. Yavuz Karabağ, "Elim bir kaza yaşanmış, ön planda doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülüyor. 5 katlı bir binada gerçekleşmiş. 23 tane yaralı vatandaşımız var. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Hastalarımızın 3'ünde 2. ve 3. derecede yanık olduğunu düşünüldü. Hocalarımız gerekli tedbirleri aldılar. Gerekli tüm tedavi uygulamaları yapıldı. Hastalarımızın 2 tanesinde ciddi zehirlenme vardı. UMKE ve 112 ekibi bu süreçte desteğini bizden esirgemedi. Hastaların hem naklinde, hem buradaki süreçte gerekli şeyleri yaptılar. Hastalarımızın 4'ünü biz burada interne ettik. 2 hastamızı da Erzurum'a sevk ettik" dedi. - KARS

Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat

Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat

Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat

Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat

Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat

Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat

Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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