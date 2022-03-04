KARS (İHA) - Kars'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı, tatbikata katılan Vali Öksüz, alarm çalmasıyla birlikte sınıftaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı.

Kars'ta 572 okulda, 62 bin öğrencinin katılımıyla deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tüm okullarda aynı anda yapılan tatbikatlarda çocuklara deprem sırasında yapmaları gerekenler anlatıldı, alınması gereken önlemler konusunda bilgiler verildi.

Ziya Gökalp Ortaokulu'nda yapılan tatbikata Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Hıdır Ayçiçek, Afad, UMKE, 112, Jandarma JAK timleri, ve İtfaiye ekipleri katıldı. Tatbikata protokol üyeleri ve öğrenciler, alarm çalmasıyla sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı. İkinci alarm sesinin duyulmasıyla da okulu tahliye ederek, bahçedeki güvenli alana geçti.

Tatbikat sırasında senaryo gereği okulda mahsur kalan 1 öğrenci, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Tatbikatı izleyen Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, "Hepiniz biliyorsunuz afetler artık ülkemiz de, dünyanın da bir gerçeği, onun için afetlere hazırlık bizler için çok büyük önem taşıyor. 2021 yılını afetlere hazırlık anlamında eğitim yılı olarak İçişleri Bakanlığımız ilan etti. Şimdi de sıra tatbikata geldi. Bugün tatbikatını yapıyoruz. Yani 2021'de öğrendiğimiz eğitimini aldığımız, hususları tatbikatta görme imkanına sahip oluyoruz" dedi.

Öksüz, "Bugün bir deprem tahliye tatbikatını sizlerle birlikte yaptık. Bütün ilimizin genelinde 572 okulumuzda, 62 bin öğrenci ile birlikte bu tatbikatı yapıyoruz. Amacımız afete hazırlık, afetin meydana getirdiği zararları en aza indirmek ve afetten korunma yönünde hepimizde bir bilinç oluşturmak" diye konuştu.

Tatbikatta ayrıca itfaiye ekipleri de deprem sonra çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Tatbikata öğrencilerin ilgisi ise dikkat çekti. - KARS