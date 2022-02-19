Kars'ta gerçeği aratmayan çığ tatbikatı

KARS (İHA) - Kars'ta UMKE öncülüğünde Afad, 112 ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan çığ tatbikatı yapıldı.

Kars'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 262 rakımlı Yanhi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği 1 kişinin üzerine çığ düştü.

Durumun 112'ye bildirilmesiyle birlikte olay yerine UMKE, Afad, AFAD Gönülleri ve 122 sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, çığ altında kalan 1 kişiye ulaşma için aratma kurtarma çalışması başlattı.

UMKE ve AFAD ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması sonrasında çığ altında kalan vatandaşlara ulaşılarak kurtarıldı. Çığ altından çıkarılan vatandaş daha sonra 112 ekiplerine teslim edildi. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yarılar daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Gerçekleştirilen tatbikatla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, "Afet tatbikatı dolayısıyla ilimizde kış şartlarının yoğun olduğu bir il olduğu için bizde ilimizde çığ felaketlerine hazırlık amacıyla tatbikat gerçekleştirdik. Senaryo gereği AFAD gönüllüleri ve AFAD çalışanlarıyla beraber vakanın olduğu bölgeye intikal edildi. Burada arama-tarama çalışmaları sonrasında bir vatandaşımızın çığ altında olduğu tespiti yapılarak sonrasında profesyonel ekiplerimizle beraber vatandaşımızı sağ olarak çığ altından çıkardık. Daha sonra 112 ekilerimiz il müdahalesini yaparak hastaneye ulaştırdı" dedi.

Son olarak söz alan Kars İl AFAD Müdürü Oktay Ayğan, "Burada işbirliği ve dayanışma içerisinde bir tatbikat gerçekleştirdik. Normalde rutinde yaşadığımız afet ve acil durumlarda çok uyumlu ve işbirliği içerisinde çalışan Kars UMKE'mize ve onun yetkililerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız mağdur olamasın diye her alanda yaptığımız çalışmalara bir yenisi daha eklendi" dedi.

Yapılan tatbikat sonrasında AFAD gönüllülerine sertifikaları verildi. - KARS