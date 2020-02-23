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Kars'ta Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Kars'ta sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.

23.02.2020 21:47 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:47
Kars'ta Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide , deplasmanda 'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından 'ta sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.


Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının ardından Faikbey Caddesi üzerinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetini kutladı. Meşaleler yakarak Faikbey Caddesi'ni trafiğe kapatan taraftarlar gece geç saatlere kadar galibiyetin coşkusunu yaşadı. - KARS

Kaynak: İHA
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