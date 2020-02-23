Kars'ta Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü
Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Kars'ta sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.
Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Kars'ta sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.
Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının ardından Faikbey Caddesi üzerinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetini kutladı. Meşaleler yakarak Faikbey Caddesi'ni trafiğe kapatan taraftarlar gece geç saatlere kadar galibiyetin coşkusunu yaşadı. - KARS