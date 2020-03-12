Kars'ta fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip neticesinde kentteki 4 eğlence merkezinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

Fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen şüpheliler ile fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kadınlara yönelik eğlence merkezleri ve otellere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3'ü Azerbaycan uyruklu 4 kadın ile yer temin ettiği tespit edilen 4 erkek gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu 3 kadın sınır dışı edilirken diğer şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA