Kars'ta fırtına çatıları uçurdu
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Kars'ta fırtına çatıları uçurdu

Kars'ta saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar çatıları metrelerce uzağa uçurdu.

Kars'ta fırtına çatıları uçurdu
23.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:56

Kars'ta saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar çatıları metrelerce uzağa uçurdu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan ve saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar önüne ne geçtiyse söktü attı, Kağızman Kötek köyünde evlerin çatıların uçtu elektrik direkleri devrildi.

Kötek köyünde yaklaşık 10 evin çatısı uçarken, çatısı uçan evlerde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer şiddetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı. - KARS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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