17.08.2019 17:09

Kars'ta fırtına, çatıları uçurdu

Kars'ta fırtına etkili olurken, Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki fakülte binalarının çatıları uçtu.

Kentte, saat 13.30 sıralarında, şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, rüzgarın saatteki hızı, 100 kilometreyi buldu. Fırtınada, Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki başta hastane olmak üzere bazı fakülte binalarının çatıları uçtu. Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve garajın çatıları, şiddetli yerinden sökülüp, metrelerce savruldu.

Kaynak: DHA