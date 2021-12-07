Kars'ta FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan astsubay yakalandı - Haberler
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Kars'ta FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan astsubay yakalandı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan astsubay yakalandı

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan bir astsubay daha gözaltına alındı.

KARS (AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan bir astsubay daha gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve FETÖ ile irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan kişilerin belirlenip yakalanmasına yönelik polisin çalışmaları sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde savcılıkça haklarında yakalama kararı çıkartılan 4 kişiden biri olan astsubay S.Ç. (25), İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan S.Ç, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polisin aynı soruşturma kapsamında 6 Aralık'ta düzenlediği operasyonda 1'i kadın 3 astsubay gözaltına alınmıştı.

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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