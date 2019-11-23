Kars'ta FETÖ/PDY zanlısı 3 eski polis tutuklandı

23.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:12

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 polisten 3'ü tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevdeki ve meslekten ihraç edilen FETÖ üyesi polislerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 1 eski emniyet amiri, 2 eski polis ve aktif görevde olan 1 polis memurunun emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan ve tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen polislerden, eski emniyet amiri ile 2 eski polis tutuklandı.

Aktif görevde olan diğer polis memuru ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA