Kars'ta Fetö/pdy'den 1 Kişi Tutuklandı

Hakkında Silahlı Terör Örgütü (FETÖ/PDY'den aranması bulunan 1 kişi Kars'ın Selim ilçesinde yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Selim Jandarma Komutanlığı'nca yapılan yol kontrol ve güvenlik uygulamasında durdurulan bir toplu taşıma aracında yapılan kimlik kontrollerinde hakkında Silahlı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)'ye üye olmak suçundan aranması bulunan E.E. yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan E.E. Jandarmada alınan ifadesinin ardından video konferans yoluyla çıkarıldığı Erzurum 2'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.



Silahlı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)'ye üye olmak suçundan tutuklanan E.E. Kars Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARS