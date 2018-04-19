Kars'ta Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık İddiası

Kars'ın Akyaka ilçesinde "FETÖ bağlantınız tespit edildi' yalanıyla 25 bin lira dolandırıldığını iddia eden kişi jandarmaya başvurdu.

İddiaya göre, Akyaka ilçesinde S.A, kendisini telefonla arayaran ve FETÖ/PDY ile bağlantısının tespit edildiğini, hakkında yasal işlem yapılmaması için hesabına 25 bin lira para yatırması gerektiğini söyleyen M.S'nin hesabına 25 bin lira yatırdı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan S.A, jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu.

M.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.