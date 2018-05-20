- Kars'ta fener alayı düzenlendi

Vatandaşların toplanması ve yürüyüşe başlaması

Yürüyüşten detay

İYİ Parti Kars İl Başkanı Settar Kaya'ın konuşması

detay Kars'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

İYİ Parti öncülüğünde Atatürk Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla slogan atarak yürümeye başladı.

Şehit Yusufbey ve Haydar Aliyev caddeleri üzerinden yürüyen grup, Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan grup, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atarak Hükümet Konağı önünde toplandı.

İYİ Parti Kars İl Başkanı Settar Kaya, burada yaptığı konuşmada, 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığını anımsatarak, "Yorulmuş, yenilmiş bir milletin bir evladı olarak Samsun'a ayak basmış. Millet yorulmuştu ama Mustafa Kemal umutluydu, inançlıydı. Çünkü milletine güveniyordu." dedi.

Kaya, 19 Mayıs'ın gençlere armağan edildiğini belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.