Kars'ta farklı suçlardan aranırken yakalanan 66 kişiden 34'ü tutuklandı
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Kars'ta farklı suçlardan aranırken yakalanan 66 kişiden 34'ü tutuklandı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta farklı suçlardan aranırken yakalanan 66 kişiden 34'ü tutuklandı

Kars'ta "kasten adam öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hırsızlık" gibi suçlardan aranırken yakalanan 66 kişiden 34'ü tutuklandı.

Kars'ta "kasten adam öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hırsızlık" gibi suçlardan aranırken yakalanan 66 kişiden 34'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir akrabasını öldürdüğü için 18 yıl 4 ay hapse mahkum edilen K.V. ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 9 yıl hapis cezası verilen S.Ç, "yarama" suçundan 9 yıl hapse çarptırılan R.İ. ve "hırsızlık" suçundan 6 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan V.A'nın da aralarında bulunduğu 66 kişi yakalandı.

K.V, S.Ç, R.İ. ve V.A'nın da aralarında bulunduğu 34 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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