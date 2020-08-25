Kars'ta evde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir evde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir evde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karakale köyünde ihbar üzerine bir kişinin evinde arama yapıldı. Aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca şarjörü, 154 mühimmat ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Evde bulunan ve çalıntı olduğu belirlenen motosiklet sahibine teslim edildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaynak: AA