Kars'ta Ev Yangını

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında bir samanlık ile 2 evin çatısı tamamen yandı.



İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Handere köyünde yaşayan Bilal Polat'a ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, Polat'ın kardeşi İbrahim Polat'ın ev ile samanlığının çatısına da sıçradı.



Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri ve köylülerin çabasıyla söndürülen yangında iki evin çatısı ile bir samanlık tamamen yandı.