Kars'ta etkili olan tipide çok sayıda araç mahsur kaldı
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Kars'ta etkili olan tipide çok sayıda araç mahsur kaldı

Kars'ta sabah saatlerinde aniden bastıran ve giderek etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

25.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:02
Kars'ta etkili olan tipide çok sayıda araç mahsur kaldı

'ta saatlerinde aniden bastıran ve giderek etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Digor ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.


Kars-Iğdır Karayolu üzerinde bulunan 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde etkili olan tipiden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. Tipiden göz gözü görmezken çok sayıda araç mahsur kaldı.


Mahsur kalan sürücüleri kurtarmak için Kars Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA
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